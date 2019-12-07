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Bakırköy’de yarın bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında düzenlenecek olan açık yer toplantısı ile ilgili saat 08.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

23:36 -
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Bakırköy’de yarın bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında KESK'in düzenleyeceği eylem için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Emniyetten yapılan açıklamada, “08 Aralık Pazar günü Bakırköy Cumhuriyet Halk Pazarı alanında düzenlenecek olan açık yer toplantısı ile ilgili saat: 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirtilmiştir. İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar (Yürüyüş süresi kısmi olacak), Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar, İncirli Caddesi üzerinde Dikilitaş Bahçesaray Sokak arası (D-100 İstikameti) bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Bu noktada kapama yürüyüş etkinliği süresince kısmi olacak), İsmail Erez Bulvarı ile D100 yan yola bağlantı yolu (Botonik Park yanı), D100 yan yol Alfemo Mağazası ile 2 Hece Restoran arasında kalan yan yol (Kısmi olarak yürüyüş süresince trafiğe kapalı olacaktır) noktaların trafiğe kapatılacağı, Ekrem Kurt Bulvarı ve Ataköy Bulvarı ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı. İHA

Ataköy Bakırköy D-100 Emniyet eylem istanbul Kayseri KESK pazar trafik trafik cezası
Son güncelleme: 23:51 07.12.2019
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