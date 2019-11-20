Bala Hatun kimdir? İşte Bala Hatun’un hayatı…

Osman Gazi, , 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenmiştir. İşte Bala Hatun’un hayatı…

BALA HATUN KİMDİR?

Osman Gazi’nin hanımı, Aladdin Paşanın annesi, Şeyh Edebali’nin kızıdır. Bazı kaynaklarda adı Rabia Hatun olarak da geçer. Rabia Bala Hatun’un kabri Bilecik’te bulunmaktadır.

Rabia Bala Hatun, sık sık Malhun Hatun’la karıştırılmaktadır. 1324 yılında vefat etmiştir