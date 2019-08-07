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Balayı dönüşü feci kazada gelin öldü damat kurtuldu

Aksaray'da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin TIR'a çarpması sonucu gelin hayatını kaybetti, damat ise yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan Sefa Yurtseven eşinin cenazesini beklerken uzun süre ağladı.

12:57 -
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Balayı dönüşü feci kazada gelin öldü damat kurtuldu

Sefa Yurtseven (26) idaresindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 33. kilometresinde Abdullah Ayaz yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen TIR’a arkadan çarptı. Yaralanan sürücü Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Semra Özen Yurtseven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE BİLECİK’E GÖNDERİLDİ

Sefa Yurtseven, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yurtseven, eşi Kapadokya’yı görmek istediği için Nevşehir’e balayına geldiklerini, kemerlerinin de bağlı olduğunu söyledi. Kazada yaşamını yitiren Semra Özen Yurtseven’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bilecik’e götürüldü.

Son güncelleme: android-time 13:11 07.08.2019
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