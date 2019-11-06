Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta yakaladı

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Samsun’da balık satışı yapan 15 dükkanı inceledi. İncelenen balıkçı tezgahlarından üç tanesinin aydınlatılmasında usulsüzlüğe rastlanılmazken 12 balıkçının ise mavi ışık kullandığı tespit edildi.
MAVİ IŞIKLARIN HEPSİ SÖKÜLDÜ
Mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlemeye çalıştığı tespit edilen balık satış yerleri hakkında tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıklar söktürüldü. Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Kullanmış oldukları gün ışığı haricindeki diğer ışıklar, satışa sunulan balıkların hilelerini göstermez, kapatır. Mavi ışıkların hepsini söktürdük, takibimiz devam edecek” dedi. (İHA)