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Balıkesir’in o ilçelerinde okullar tatil!

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

23:45 -
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Balıkesir’in o ilçelerinde okullar tatil!

Balıkesir’in Erdek ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilirken, Manyas ilçesinin Ören, Karakabaağaç, Çataltepe, Kubaş, Çal, Hacıibrahim, Doğancı, Koçoğlu, Erecek, Peynirkuyu, Necip, Kalebayır, Dura, Kalfa, Kapaklı ve Yayla Mahallerinde bir gün süreyle taşımalı eğitim yapılamayacak. Manyas’ta bu mahalleler dışındaki taşıma öğrencileri bulunan okullarda araçların taşıma yapacağı, taşıma dışındaki öğrencilerin okula devam edecekleri belirtildi. Bandırma ve Gönen ilçelerinde ise eğitime devam edileceği öğrenildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 23:46 24.02.2019
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