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Balıkesir Ayvalık köylüleri ÇED toplantısını yaptırmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki yapılması planlanan atık depolama tesisi için düzenlenen ÇED toplantısı, köylülerin eylemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Balıkesir Ayvalık köylüleri ÇED toplantısını yaptırmadı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde, Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalık Çevre Derneği, Karaayıt Mahallesi'nde yapılması planlanan atık depolama projesi için düzenlenen ÇED toplantısına tepki gösterdi.

Çevreciler ve köylüler yaptıkların yürüyüşün ardından köy meydanında toplandı. Maden firmasının yetkilileri ile maden çalışanlarının köy meydanına girmek istediği sırada köy halkı madencilere tepki gösterince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girdi.

Yaşanan arbedenin ardından köy meydanında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hedefimiz burada ÇED toplantısının yapılmamasını sağlamaktır. Çanakkale'de yapılan mücadelelerimizin ardından oradaki proje ertelendi. İnşallah burada da aynı mücadeleleri Balıkesir'in her yerinde göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, “HEDEFİMİZ BURADA ÇED TOPLANTISININ YAPILMAMASINI SAĞLAMAKTIR. ÇANAKKALE’DE YAPILAN MÜCADELELERİMİZİN ARDINDAN ORADAKİ PROJE ERTELENDİ. İNŞALLAH BURADA DA AYNI MÜCADELELERİ BALIKESİR’İN HER YERİNDE GÖSTERECEĞİZ” İFADELERİNİ KULLANDI. FOTO:İHA

Konuşmaların ardından ÇED toplantısının iptal edildiğine ilişkin tutanaklar imzalanmasının sonrasında kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

İHA

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