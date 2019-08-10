Balıkesir bayram namazı vakti: Balıkesir’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Müslüman aleminin Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos’ta başlıyor ve 14 Ağustos’ta bitiyor. Bilindiği gibi dini bayramların ilk günün sabahı bayram namazı kılınır. Balıkesirliler de Kurban Bayramına namaz ile merhaba diyecek. İşte Balıkesir bayram namazı saati…

BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlarımız için derlediğimiz haberimizde tüm illerimizin bayram namazı vakitlerini bulabilirsiniz. Balıkesir ilimizde ise bayram namazı Diyanet'in belirlemiş olduğu, 06:53‘de kılınacak.

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban kesimi, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre ise 4. günü de kurban kesilebilir. Kurban bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

BALIKESİR'DE BAZI ÖNEMLİ CAMİLER

Saatli Camii: İlçe merkezinde, İsmet Paşa Mahallesinde yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928’den sonra camiye dönüştürülmüştür.

Hamidiye Cami, Sakarya mahallesindedir. İlçede cami olarak yapılmış tek özgün yapıttır. Sultan Abdülhamit tarafından 19. yy’ın ikinci yarısında yapılmıştır. Melez üslubun bir örneği olan cami, kareye yakın planlı ve kırmızı kesme taştandır.

Hayrettin Paşa Cami; 19. yy’ın ikinci yarısında yapılmış olan kilise daha sonra camiye çevrilmiştir.

Çınarlı Cami; İlçe merkezinde, Hamdibey Mahallesindedir.19.yy’ın ikinci yarısında Ayvalık’ta oturan Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra camiye çevrilmiştir. Moloz ve kesme taş malzemesiyle yapılan yapının planı dikdörtgendir. Ortası kubbe ve yanları tonoz ile örtülü binanın içerisinde tonozların önündeki galeriyi taşıyan kalın sütunlar bulunmaktadır. Bu sütunlar kompozit başlıklıdır.