Balıkesir için korkutan uyarı: O fay her an kırılabilir

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, 10 Aralık günü Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 5 ve 4.6 büyüklüğünde depremler olduğunu kaydeden Aykan, şunları söyledi:

PEŞ PEŞE 90 DEPREM OLDU

* Balıkesir depremleri, Gelenbe Fay Zonu ile Simav Fay Zonu’nun kesişim bölgesine yakın bir yerde oldu. Büyüklükleri 0.8 ile 3.5 arasında değişen 90 deprem oldu ve olmaya devam ediyor. Depremler Gelenbe Fay Zonu’nun kuzey ucunda İkizcetepeler Barajı’nın güney- güneybatısında yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 25 km kuzeyinde Balıkesir Fay Zonu geçmektedir.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

* Bekten, Pazarköy, Evciler Fayı, Gelenbe Fay Zonu bu bölgedeki diri faylardır. Bizim özellikle bu bölgede, Balıkesir Gökçeyazı fayının tehlikesine de dikkat çekmemiz gerekiyor. Ülkemizde art arda depremlerin yaşandığı şu günlerde, 1000 yılda bir kırılması gereken Balıkesir Gökçeyazı fay segmenti, 2000 yıldır kırılmamıştır. O fay her an kırılabilir, çünkü kırılma zamanı geçmiş. Tehlikeli bir fay. Balıkesir merkezden geçen bu fay kırıldığında 6.5´ten büyük 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahiptir ve bu deprem Balıkesir ve ilçelerine zarar verecektir.

TEHLİKE İSTANBUL’DAN BİLE YÜKSEK

* Balıkesir ve ilçeleri; 1577,1672,1845,1867,1897,1898,1944,1935,1953, 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilendi. Geçmişte olan ve hasara neden olan depremlere ve bölgedeki deprem üretme potansiyeli olan diri faylara baktığımız zaman Balıkesir ve çevresinin deprem tehlikesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

* İstanbul merkezinde diri fay olmamasından ve en yakın diri faya uzaklığının Marmara Denizi içerisinden geçen yaklaşık 20 kilometre mesafe olması nedeniyle Balıkesir´in deprem tehlikesi İstanbul´dan daha yüksektir diyebiliriz. Bizim öncelikle başta hükümetimiz, yerel yöneticiler, akademik odalar ve birey olarak, toplumun her kesiminin afet zararlarının azaltılması konusunda kendine düşen görevleri hiç vakit kaybetmeden yapması gerekiyor. (DHA)