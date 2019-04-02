Balıkesir ve Bursa’da 31 Mart gecesi sistem durdu tartışma bitmedi

Balıkesir’de AKP’nin Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz saat 31 Mart günü saat 14.20’de tweet atmaya başladı. Yılmaz’ın daha seçmenin sandıkta işi bitmeden sonucu ilan etmesi şaşkınlık yarattı.

Yılmaz 1.5 saat sonra ikinci tweet’ini attı. Meydanlardan ve kutlamalardan fotoğraflar paylaştı.

AKŞENER: ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir ve Uşak’ta partisinin adaylarına yönelik ‘algı operasyonu’ yapıldığını öne sürdü. Balıkesir’de ıslak imzalı tutanakların sisteme girişi yapılan odalara İYİ Parti temsilcilerinin alınmadığı öne sürüldü.

Akşener’in açıklamaları şöyle:

“Sandık milli iradenin tecellisinde en önemli adrestir. Bu adres mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır. Millet İttifakı milletin duygularına tercüman olarak büyük bir başarı aldı.

Bu seçimde düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tehdit değil, cesaret kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur.

Balıkesir ve Uşak’ta bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir.

Türkiye’deki herkesin gözü, İstanbul’daki sandık sonuçlarının üzerindedir. Ekrem İmamoğlu, verileri girilmeyen büyük ilçelerden gelen oylarla seçimleri kazanmış olacaktır.”

BAŞ BAŞA REKABET

Balıkesir'de de AKP ve İYİ Parti arasında kıran kırana yarış yaşandı. Takvimler 1 Nisan’ı göstermeden önce açılan sandık oranı yüzde 90, oy farkı ise 6,500 idi.

MİLLET İTTİFAKINDAN SANDIKTA KAZANDIĞIMIZI MASADA KAYBETMEYECEĞİZ AÇIKLAMASI

Tartışmanın yaşandığı saatlerde Balıkesir İYİ Parti adayı İsmail Ok bir açıklama yayınladı ve 20 bin fark ile kazanacaklarını söyledi.

Ok daha sonra şu açıklamaları yaptı

“Kamuoyuna duyrulur; Şehrimizin gelecek beş yılını belirleyecek olan seçimlerin sonuçları kesin olmamakla birlikte YSK verileri ile Cumhur İttifakı:374.928 – Millet İttifakı: 364.836 olarak tamamlanmıştır. Bu sonuçlar neticesinde ise 31.796 oy geçersiz sayılmıştır.

Dün geceden beri veri akışının sağlıksız olması, bazı tutanakların YSK ile uyuşmaması ve tutanak altına alınmış olan tüm usulsüzlükler hakkında itirazlarımız devam etmekte olup bütün ıslak imzalı tutanaklarımız yeniden kontrol edilmektedir.

Değerli hemşehrilerimizin bilmesini isterimki sonucu ne olursa olsun vatandaşlarımızın bir oyuna dahil sahip çıkacağız. Selam ve saygılarımı sunarım.”

YSK EKRANLARINDA BURSA KIRMIZIYA DÖNDÜ

31 Mart gecesi Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerinin girildiği ekranlarda Bursa’nın rengi İstanbul ile birlikte kırmızıya döndü. Fotoğraf tartışmaların yaşandığı dakikalarda sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

BURSA’DA 23.20’DE AA VERİLERİ DURDU

Bursa'da Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Alinur Aktaş ile Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Mustafa Bozbey'in çekişmeli yarışında Anadolu Ajansı veri girişini tıpkı İstanbul'daki gibi kesti. Gelen son verilere göre açılan sandık oranı yüzde 89 iken AKP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş yüzde 49.9, CHP Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yüzde 46.99 oy aldı.

BOZBEY ‘ÖNDEYİM' DEDİ

Millet İttifakı adayı Mustafa Bozbey, geç saatlerde yaptığı açıklamada açılan sandık oranının yüzde 84'ken kendisinin yüzde 1 oy farkla önde olduğunu açıkladı. Bozbey'in resmi kurumlardan veri alınamadığı saatlerde yaptığı açıklamandan bir süre sonra, YSK'nın sistemine veri girişi başladı.

CHP'DEN İTİRAZ

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş 48 bin oy farkla önde görünüyor. Geçersiz oy sayısı ise yaklaşık 60 bin. Yerel kaynaklar, geçersiz oy sayısının yüksek olması nedeniyle CHP'nin sonuçlara itiraz etmek için hazırlık yaptığını belirtti.