Balıkesir yerel seçim sonuçları: Balıkesir belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Balıkesir’de seçim sonuçları sandıkların açılması ile belli oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları ne oldu? AKP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den hangi parti önde, Balıkesir Belediye Başkanı kim olacak?

Balıkesir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 13.644 %53,37 6.765 %26,46 3.518 %13,76 350 %1,37 219 %0,86 215 %0,84 189 %0,74 59 %0,23 39 %0,15 34 %0,13 33 %0,13 25 %0,10

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları

AKP Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Yücel Yılmaz

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: İsmail Ok

Saadet Partisi Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Selim Sait Terzioğlu

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı :Tamer Kanber

Vatan Partisi Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Osman Aydın Şahin oldu.

2014 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları nasıldı?

AKP%45.50

CHP %27,79

MHP %15,21

BDP %4,18

SP %2.03