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Balıkesir yerel seçim sonuçları: Balıkesir belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Balıkesir Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Balıkesir'de oy oranları da sandıkların açılması ile belirleniyor. Balıkesir seçim sonuçlarına göre Balıkesir'de %48'lik oy oranıyla İYİ Parti önde götürüyor. Peki belediye başkanlık seçiminde kim önde, kim kazandı? İşte Balıkesir yerel seçim sonuçları...

18:52 -
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Balıkesir yerel seçim sonuçları: Balıkesir belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Balıkesir’de seçim sonuçları sandıkların açılması ile belli oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları ne oldu? AKP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den hangi parti önde, Balıkesir Belediye Başkanı kim olacak?

Balıkesir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 13.644%53,37
CHP CHP 6.765%26,46
İyi Parti İyi Parti 3.518%13,76
MHP MHP 350%1,37
DP DP 219%0,86
Saadet Partisi Saadet Partisi 215%0,84
BBP BBP 189%0,74
HDP HDP 59%0,23
BTP BTP 39%0,15
DSP DSP 34%0,13
TKP TKP 33%0,13
Vatan Partisi Vatan Partisi 25%0,10
Balıkesir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Yücel Yılmaz AK Parti AK Parti 64.135 % 47,83
İyi Parti İyi Parti 64.096 % 47,80
Diğer Diğer 2.693 % 2,01
DP DP 969 % 0,72
HDP HDP 762 % 0,57
Saadet Partisi Saadet Partisi 516 % 0,38
DSP DSP 445 % 0,33
Vatan Partisi Vatan Partisi 170 % 0,13
BTP BTP 121 % 0,09
TKP TKP 105 % 0,08
ŞUAYYİP ÇETİN ŞUAYYİP ÇETİN 85 % 0,06

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları

AKP Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Yücel Yılmaz

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: İsmail Ok

Saadet Partisi Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Selim Sait Terzioğlu

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı :Tamer Kanber

Vatan Partisi Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Osman Aydın Şahin oldu.

2014 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları nasıldı?

AKP%45.50

CHP %27,79

MHP %15,21

BDP %4,18

SP %2.03

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Son güncelleme: android-time 19:35 31.03.2019
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