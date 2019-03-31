Balıkesir yerel seçim sonuçları: Balıkesir belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Balıkesir’de seçim sonuçları sandıkların açılması ile belli oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları ne oldu? AKP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den hangi parti önde, Balıkesir Belediye Başkanı kim olacak?
|Balıkesir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|13.644
|%53,37
|CHP
|6.765
|%26,46
|İyi Parti
|3.518
|%13,76
|MHP
|350
|%1,37
|DP
|219
|%0,86
|Saadet Partisi
|215
|%0,84
|BBP
|189
|%0,74
|HDP
|59
|%0,23
|BTP
|39
|%0,15
|DSP
|34
|%0,13
|TKP
|33
|%0,13
|Vatan Partisi
|25
|%0,10
|Balıkesir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Yücel Yılmaz
|AK Parti
|64.135
|% 47,83
|İyi Parti
|64.096
|% 47,80
|Diğer
|2.693
|% 2,01
|DP
|969
|% 0,72
|HDP
|762
|% 0,57
|Saadet Partisi
|516
|% 0,38
|DSP
|445
|% 0,33
|Vatan Partisi
|170
|% 0,13
|BTP
|121
|% 0,09
|TKP
|105
|% 0,08
|ŞUAYYİP ÇETİN
|85
|% 0,06
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları
AKP Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Yücel Yılmaz
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: İsmail Ok
Saadet Partisi Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Selim Sait Terzioğlu
DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı :Tamer Kanber
Vatan Partisi Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı: Osman Aydın Şahin oldu.
2014 yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları nasıldı?
AKP%45.50
CHP %27,79
MHP %15,21
BDP %4,18
SP %2.03
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