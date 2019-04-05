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Balıkesir’de AKP-HDP ittifakı isyanı

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok’un danışmanı Umut Pulat, Balıkesir’de İYİ Parti'nin ilçe seçim kuruluna yaptığı seçim itirazının AKP’li ve HDP’li sandık kurulu üyelerinin red oyu ile iptal edildiği açıkladı. Tutanağın resmini paylaşan Pulat, "Türk milliyetçilerini HDP ile yan yana getirmeye utanmazlara duyurulur" dedi.

Mehmet ANDAÇ
17:02 -
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Balıkesir’de AKP-HDP ittifakı isyanı

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok, seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Altıeylül İlçe Seçim Kurulu’na oyların tekrar sayılmasını isteyerek itirazda bulunmuştu. Altıeylül İlçe Seçim Kurulu’nda İYİ Parti’nin itirazının AKP'li ve HDP'li sandık kurulu üyelerinin red oyu ile kabul edilmediği ortaya çıktı.

“UTANMAZLARA DUYURULUR”

İsmail'in Ok'un danışmanı Umut Pulat, yaşanan durumu twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İYİ Parti'nin Altıeylül İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazların AKP'li ve HDP'li sandık üyelerinin oylarıyla reddedildiğini belirten Pulat, “Türk milliyetçilerini HDP ile yan yana getirmeye utanmazlara duyurulur” dedi.

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Son güncelleme: android-time 17:18 05.04.2019
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