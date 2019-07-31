Balıkesir’de can pazarı: 1 ölü, 12 yaralı

Kaza, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüs ile Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otobüs yola devrilirken yolculardan bazıları da yola savruldu. Can pazarının yaşandığı kaza sonrasında durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Macit Mehmet (44) isimli şahıs ise hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABER Otomobil parkta oynayan çocukların arasına daldı! Ölü ve yaralı var

Öte yandan can pazarının yaşandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

İLGİLİ HABER Freni tutmayan kamyonet dehşet saçtı

Balıkesir’de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ve Serkan Caddesi’nin kesiştiği noktada yaşanan trafik kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 Kepsut Kooperatifine ait otobüs ile Sevinç Kurşun İlkokulu Müdür Yardımcısı Öğretmen Burcu Günal’ın idaresindeki 10 DAG 18 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Macit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Fatih Çağlar, Yurdanur Hande Aydın, Ali Ertürk, Burcu Günal, Umut Honazlı, Şengül Fidancı, Özcan Ergüven, Hatice Çoban, Emine Özer, Vedat Avcı ve İlknur Arslan’ın tedavi edildiği, hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Canlı’nın ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. İHA