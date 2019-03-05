Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının ikametlerinde ele geçirilen notlar içerisinde aktif yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensubunun kendi el yazısıyla oluşturduğu isim listelerine ulaşıldı. Listede ismi yazan şahısların tamamına yakınının FETÖ soruşturmalarından kaydının bulunduğu ve listelerin örgütün himmet ve sohbet gruplarını oluşturan listesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve notlar, sahte kimlikler, 9 adet tarihi sikke, 40 bin TL, 35 bin Dolar, 3 bin Euro, 38 çeyrek altın, 1 Ata lira, 3 Cumhuriyet altını ve 2 tam altın ele geçirildi.

Listelerde isimleri bulunan 63 şüpheliden 57’sinin yakalandığı ve firari 6 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

İHA