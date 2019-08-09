Balıklama atladığı yeri görünce şoke olacaksınız

Ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülü aldığı törende konuşmuş ve “Ödülü, tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme armağan ediyorum” demişti.

Gerçekten öyle, tutkuyla seviyoruz. Uğruna yüzyıllardır canımızı saniye düşünmeden veriyoruz, veririz. Güzeldir ülkemiz, hem de çok güzel. Ama yalnızdır. Cahillikle, iş bilmezlikle, adam sendecilikle, işini iyi yapmamakla, çocuklarını sevmemekle, insanca, dostça yaşama düşmanlar tarafından ve en fenası bizim sessizliğimizden yapayalnızdır.

Örnek öyle çok ki. On binlerce boş vermişlik. Milyonlarca ‘bana ne’, milyonlarca ‘memleketi ben mi kurtaracağım’ aymazlığı. Neresinden başlamalı?

Bir fotoğraf geçti ajanslardan haber merkezlerine. Büyük ihtimal, sozcu.com.tr’nin dışında başka da bir yerde görülmeyecek. Neden? Çünkü ‘önemsiz’ bir haber!

Öyle mi acaba? Fotoğrafa birlikte bakıp, sorgulayalım.

Yer Yozgat’ın Aydıncık İlçesi. Hava sıcak. İlçedeki çocuklar yaz tatilinde. Şanslılar bir yerlere gitmiş. Çoğu mahalle aralarında kendine oyun yaratıyor. Yaratılan oyunlardan biri ise mahalle çeşmesinin yarım metre genişliğinde, yarım metre derinliğindeki yalağı! Buraya balıklama atlıyorlar, onlara sor “deryada yüzüyorlar…”

Bu manzara 100 yıl önce de 150 yıl önce de aynıydı herhalde. Oysa tarih 2019’u gösteriyor. Devlet, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler istedikleri zaman, istediklerini yoktan var ediyorlar. Sabun köpüğü işlere oluk oluk para akıtabiliyorlar. Peki soruyoruz, ilçelerimize öyle cafcaflı olmayan mütevazi havuzlar kurulamaz mı? Bu havuzlara onca atanmayı bekleyen spor öğretmenlerinden biri görevlendirilemez mi? Böylelikle o çocuklar yaşam tehlikesi olmadan medeni, 21. Yüzyıl Türkiye’sine yaraşır şekilde hem eğlenir hem de dört tarafı denizlerle çevrili memleketimizde yüzme öğrenirler.

Çok büyük bir istek midir bu? Çocuklarımızı yalaklardan, süs havuzlarının bin bir tehlikesinden, sulama kanallarının öldürücü cazibesinden kurtarmak bizim için çok büyük bir külfet midir?

Biz iyi niyetle bekliyoruz. İlk basit havuz haberi Yozgat Aydıncık’tan gelsin hadi…