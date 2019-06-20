Balyoz davasının FETÖ’cü hakim ve savcılarına iddianame: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 113 müşteki yer aldı. Davanın yargılaması Yargıtay’da yapılacak.

İddianamede, şüpheli hakim ve savcıların TSK mensuplarına karşı hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için FETÖ’ye mensup kolluk görevlileri ve kişiler ile fikir ve eylem birliği içerisinde, planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ye itibarını bozacak nitelikte eylemlerde bulundukları belirtildi.

İddianamede şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey subaylarının tasfiye ederek yerlerine FETÖ üyesi subayların yerleştirilmesine, bu subayların da 15 Temmuz 2016’da Anayasal düzen ve meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunduğuna vurgu yapıldı.