Balyoz’dan tuğgeneralliğe

İstanbul'daki Eyüp Camii'ni bombalamak için ‘keşif raporu' hazırlamakla suçlanıp Balyoz kumpas davasından tutuklanan, 16 yıl hapse mahkum edilen Jandarma Kurmay Albay Nail İlbey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile tuğgeneral rütbesine terfi etti. İlbey, 2003'deki sahte keşif raporu nedeniyle yüzbaşı rütbesindeyken, 21 ay tutuklu kalmış ve yeniden yargılama sonucu beraat etmişti.

2. BOMBACI TERFİSİ

Beraat kararı sonrası göreve dönerek Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı'na atanan İlbey, dava açarak 400 bin lira tazminat da kazandı. İlbey dün tuğgeneral rütbesine terfi etmesinin ardından Bitlis İl Alay Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Balyoz kumpas davasında Fatih Camii'ni bombalayacağı öne sürülen ve 3 yıl tutuklu kalıp 16 yıla mahkum edilen Jandarma Albay Ali Demir de 2015 yılında tuğgeneralliğe terfi etmişti. 1990 yılında Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Ali Demir, 5-7 Mart 2003'de yapılan ve “Balyoz darbe planı hazırlandığı” öne sürülen seminere katılmadığı halde tutuklanmıştı. O tarihte yüzbaşı rütbesinde olan Demir'in, “Çarşaf Eylem Planı” adlı sahte belgede, “Ayakkabıların içine konacak bombalar ile camileri bombalayacağı” öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle 2 tuğgeneral emekliye sevk edilirken, 4 albay tuğgeneral oldu. 38 ilin jandarma komutanlıklarına da atama yapıldı. Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı. Albaylar Mustafa Erdem, Erhan Demir, Yüksel Yiğit ve Nail İlbey tuğgeneralliğe terfi etti.