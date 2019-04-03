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Bana Yalan Söylediler şarkısının video klibinde yer alan gazino neresidir? 3 Nisan Oyna Kazan kopyası

Oyna Kazan kopyası geldi. Her gün beklenmedik konuladan takipçilerine çeşitli sorular yönelten Oyna Kazan bu kez kopyayı Erdem Yener'in klibinden sordu. Peki Bana Yalan Söylediler şarkısının video klibinde yer alan gazino neresidir? İşte avantaj elde edeceğiniz sorunun yanıtı...

18:06 -
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Bana Yalan Söylediler şarkısının video klibinde yer alan gazino neresidir? 3 Nisan Oyna Kazan kopyası

Oyna Kazan kopyalarını Instagram adresinden yayınlıyor. Yarışmacılar bu akşam 21.30’da soruların doğru yanıtlarını bulmaya çalışacak. Oyna Kazan kopyası şöyle duyuruldu:” Bugünün kopyası Erdem Yener'den! @erdemyener Dikkatle dinleyin, Erdem Yener'in klibini izleyin, bir soruyu garantileyin!” Erdem Yener soruyu şöyle açıkladı: Bana Yalan Söylediler şarkısının video klibinde yer alan gazino neresidir?

BANA YALAN SÖYLEDİLER ŞARKISININ VİDEO KLİBİNDE YER ALAN GAZİNO NERESİDİR?

CEVAP: GOLF GAZİNOLARI

FİLM OLMUŞ ŞARKILAR ALBÜMÜ HAKKINDA

Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener, Türk sinemasının unutulmaz müziklerini bir albümde topladı. Yener, projesini, “Bir müzisyen ve oyuncu olarak; iki mesleğimi birleştirmek, nostaljiyi yenilikçi bir pencereden değerlendirmek istedim. Film Olmuş Şarkılar projesinde; seçmekte çok zorlandığımız ama sonunda hayalimdeki soundu en doğru şekilde taşıyacağına inandigim şarkılara yer verdim” sözleriyle anlattı.

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