Bana Yalan Söylediler şarkısının video klibinde yer alan gazino neresidir? 3 Nisan Oyna Kazan kopyası

Oyna Kazan kopyalarını Instagram adresinden yayınlıyor. Yarışmacılar bu akşam 21.30’da soruların doğru yanıtlarını bulmaya çalışacak. Oyna Kazan kopyası şöyle duyuruldu:” Bugünün kopyası Erdem Yener'den! @erdemyener Dikkatle dinleyin, Erdem Yener'in klibini izleyin, bir soruyu garantileyin!” Erdem Yener soruyu şöyle açıkladı: Bana Yalan Söylediler şarkısının video klibinde yer alan gazino neresidir?

BANA YALAN SÖYLEDİLER ŞARKISININ VİDEO KLİBİNDE YER ALAN GAZİNO NERESİDİR?

CEVAP: GOLF GAZİNOLARI

FİLM OLMUŞ ŞARKILAR ALBÜMÜ HAKKINDA

Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener, Türk sinemasının unutulmaz müziklerini bir albümde topladı. Yener, projesini, “Bir müzisyen ve oyuncu olarak; iki mesleğimi birleştirmek, nostaljiyi yenilikçi bir pencereden değerlendirmek istedim. Film Olmuş Şarkılar projesinde; seçmekte çok zorlandığımız ama sonunda hayalimdeki soundu en doğru şekilde taşıyacağına inandigim şarkılara yer verdim” sözleriyle anlattı.