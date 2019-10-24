Banka kartlarından milyonluk vurgun

İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, banka hesaplarının boşaltıldığını, kredi kartlarının bilgileri dışında kullanıldığını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine yapılan çalışmalarda 4 şebeke çökertildi.Romanya uyruklu 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

ŞEBEKE ÜYELERİ MOTO-KURYE OLARAK ÇALIŞIYORDU

İddiaya göre, sanal kart dolandırıcıları, kendi adamlarını bazı lokanta ve restoranlara moto-kurye olarak yerleştirdi. Bu kişilerin ellerine yazılımı değiştirilmiş kart kopyalama özellikli POS cihazı verildi. İddiaya göre, moto-kuryeler sipariş dağıtımına giderken firmaya ait POS cihazını da alarak müşteriye gidiyordu. Müşterilerin kartı önce kopyalama özellikli cihazdan geçiriliyordu. Bu işlem sırasında kart bilgileri kopyalanıyordu.

“POS CİHAZI BOZULMUŞ, İŞLEM YAPAMADIM”

Daha sonra ise “POS makinesi bozulmuş işlem yapamadım” diyen dağıtım elemanları, çalıştığı işyerine ait cihazı kullanarak ödeme alıyordu. Bu yöntemle kopyalanan kartlardan nakit çekim ve alışveriş işlemi gerçekleştirildiği belirlendi.

OLTALAMA YÖNTEMİ

Dolandırıcıların bir diğer yönteminin, “Oltalama” (Phishing) olduğu belirtildi. Bu yöntemle, şebeke üyeleri önce bankaların internet sitelerinin kopyasını yaptı. Daha sonra ise banka müşterilerine sosyal medya üzerinden “Hediye kazandınız” “Düşük kredi hakkı kazandınız” gibi reklam gönderdi. Reklama inanarak linki tıklayan kişiler, şebekenin hazırladığı sahte internet bankacılığı sitesine girdi. Burada yapılan hesap bilgisi ve şifre şüphelilerin eline geçti. Şebeke üyeleri elde ettikleri bilgilerle banka müşterilerinin hesaplarını boşalttı.

TEMASSIZ DOLANDIRICILAR

Banka müşterilerinin kabusu olan şüpheliler arasında kartların temassız özelliklerini kullanan dolandırıcılar olduğu da öğrenildi. Bu yöntemle çok sayıda işlem yapıldığı belirtildi.

KAPALI KARTLA TEMASSIZ ALIŞVERİŞ

Şüphelilerin kullandığı kartların birinin “Kayıp” sebebiyle kapalı olduğu anlaşıldı. Ancak bankaların “temassız” özelliğini kapatmadığı belirtildi. Bankaların temassız özelliğini kapatması için ikinci bir talimat gerektiği öne sürüldü.

ATM FARELERİ

Gözaltına alınanlar arasında ATM'lere kopyalama ve kamera aparatı yerleştiren dolandırıcılar olduğu da öğrenildi. Bu yöntemle, ATM'de işlem yapan kişilerin kartlarını kopyalayan şüpheliler farklı noktalara taktıkları gizli kameralarla da şifreleri ele geçirdi. Daha sonra kartları kopyalayan dolandırıcıların şifre bilgilerini de kullanarak nakit çekim yaptıkları belirtildi.

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YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞI KASKTAN YAKALANDI

Polis ekipleri ATM'lere cihaz yerleştiren bazı şüphelileri kıskıvrak yakalarken, o anların görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden birinin yüzünün ATM'lere yansımaması için kask kullandığı öğrenildi. Ancak o şüpheli kaskındaki özelliklerden tespit edilerek gözaltına alındı.

VURGUN 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Siber polisinin gözaltına aldığı 14 şüphelinin 300 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.Henüz emniyete müracaat yapmayan mağdurlarla bu sayının artabileceği belirtildi. Şüphelilerin yaptığı tespit edilen vurgunun ise 1 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.