Banka müşterilerini oltalayan şebekeye operasyon

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon gelen ihbarlar üzerine yapıldı.

Banka hesaplarının boşaltıldığını belirten 11 kişinin şikayetiyle siber polisi harekete geçti.

‘KART ÜCRETLERİNİ İADE EDECEĞİZ' DEDİLER

Banka müşterilerinin hesaplarının nasıl boşaltıldığını araştıran ekipler iki farklı yöntem tespit etti. Buna göre, dolandırıcılar belirledikleri banka müşterilerini telefonla arayarak “Kart ücretlerini iade edeceğiz” ve “Eskiden kalan borçlarınızı yapılandıracağız” diyerek iletişim kurdu. Para iadesini kabul edenler, uzak banka şubelerine yönlendirildi. Belirtilen yerin uzak olduğunu söyleyenlere çözüm olarak “Parayı kredi kartınıza ya da banka kartınıza yönlendirelim” denildi. Bu teklifi kabul eden müşterilerin, kart ve şifre bilgisini alan şüpheliler, hesaplardaki paraları boşaltarak vurgun yaptı.

OLTALAMA (PHİSHİNG) YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

Dolandırıcıların kullandığı bir diğer yöntemde, şebeke üyeleri sosyal medya üzerinden ‘Oltalama' yöntemini kullandı. Şebeke üyeleri bu yöntemde, önce sahte banka linkleri oluşturarak reklam yayınladı. ‘Linke ilk tıklayan 100 kişiye, uygun kredi' ve ‘Cep telefonu kazanma fırsatı' gibi tuzaklarla banka müşterilerinin siteye girmesi sağlandı. İnternet bankacılığı şifrelerini sahte siteye giren müşterilerin bilgileri dolandırıcıların eline geçti. Eş zamanlı olarak gerçek banka sitesine giren dolandırıcılar, hesaplardaki paraları, kendi kurdukları şirketlere aktardı.

500 BİN LİRAYA BLOKE KONULDU

Siber polisi, yapılan çalışmalarda bazı şüphelilere ulaştı. Şüphelilerin 200 bin lira vurgu yaptığı belirlendi. Takip sırasında şebekenin 500 bin liralık havale yapmasına da engel olundu. Hesaplara bloke konuldu. Çalışmaların ardından İstanbul, Tekirdağ ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.



Oltalama (Phishing) nedir?

Phishing, genelde bir kişinin şifresini veya kredi kartı bilgilerini öğrenmek amacıyla kullanılır. Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendirilir. Phishing saldırıları için bankalar, sosyal paylaşım siteleri, e-posta servisleri, online oyunlar vb. sahte web sayfaları hazırlanmaktır. Burada bilgisayar kullanıcısından kimlik bilgileri, kart numarası, şifresi vb. istenir. E-posta mesajındaki ve sahte sitedeki talepleri dikkate alan kullanıcıların bilgileri çalınır.