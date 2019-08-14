Bankalar ne zaman açılacak? PTT ve kargolar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?

Bankalar, PTT ve kargolar bugün de yani 14 Ağustos Çarşamba günü de kapalı. Kurban Bayramı boyunca resmi tatil olması nedeniyle bankalarda Perşembe gününe kadar işlem yapılamayacak. Yani 15 Ağustos 2019 Perşembe günü bankalar yeniden hizmet verecek.

MESAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bankalar aşağıdaki günlerde kapalı olacak ve bayram bitişiyle hizmete başlayacak.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek. Bayram tatili sürecinde yapılan EFT işlemleri perşembe günü hesaplara yansıyacak.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri de diğer birçok kurum gibi resmi tatillerde hizmet vermiyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı boyunca kargolarda da işlem yapılmayacak.