Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bankalar ne zaman açılacak? PTT ve kargolar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?

Kurban Bayramı’nın bu yıl hafta sonuyla birleşmesi ve son iki gününün açıkta kalması kafalarda soru işareti bıraktı. Takvime göre, Kurban Bayramı tatilinin son günü 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geldi. Bu süreçte banka ve kargolarla ilgili işleri olanlar bankalar ne zaman açılacak ve EFT gönderimleri ne zaman hesaba geçecek sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilenler...

09:07 -
Haberler Gündem
Bankalar ne zaman açılacak? PTT ve kargolar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?

Bankalar, PTT ve kargolar bugün de yani 14 Ağustos Çarşamba günü de kapalı. Kurban Bayramı boyunca resmi tatil olması nedeniyle bankalarda Perşembe gününe kadar işlem yapılamayacak. Yani 15 Ağustos 2019 Perşembe günü bankalar yeniden hizmet verecek.

MESAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bankalar aşağıdaki günlerde kapalı olacak ve bayram bitişiyle hizmete başlayacak.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek. Bayram tatili sürecinde yapılan EFT işlemleri perşembe günü hesaplara yansıyacak.

bankalar ne zaman aÃ§Ä±lacak site:sozcu.com.tr ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri de diğer birçok kurum gibi resmi tatillerde hizmet vermiyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı boyunca kargolarda da işlem yapılmayacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more