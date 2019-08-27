Bankaya EYP’li saldırı!

Olay, saat 00.30 sıralarında İnönü Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu bölüme yüzü kapalı ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.



Saldırıda klima ünite alanında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesinin çevresini güvenlik şeridine çeken polis ekipleri, burada bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma açan polis, saldırgan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA