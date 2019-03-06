Baransu ‘sağlığını’ mazeret gösterdi, ‘MGK manşeti’ davasında yine karar çıkamadı

Kapatılan Taraf gazetesinde yer alan “Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı” başlıklı haber kapsamında “devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan haberi yazan Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada yine karar çıkmadı.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 18. celsesinde, Mehmet Baransu'nun avukatı başka duruşması olduğu için bu duruşmaya gelmek istemediğini belirten mazeret dilekçesi sundu. Baransu, ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

MAHKEMEDEN BARANSU'YA ‘MAZERET' UYARISI

Baransu'nun mütalaaya karşı süre istediğini ancak diyeceklerini esaslı bir şekilde bildirmediği ve duruşmalara değişik mazeretlerle gelmediğine dikkat çeken mahkeme heyeti, yargılamamanın uzatılmasına engel olmak adına duruşmada hazır bulundurulmasına ve bir sonraki celse hazır edilmesine karar verdi.

2 BUÇUK SENE ÖNCE MÜTALAA VERİLMİŞTİ, HALA SAVUNMA YAPMADI

Yaklaşık 1 sene önce görülen önceki duruşmada, Mehmet Baransu'nun avukatının istifa etmesi üzerine, Baransu avukat tutacağını belirterek, 22 Eylül 2016 tarihinde verilen mütalaaya karşı son savunması için ek süre talep etmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban'ın “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.