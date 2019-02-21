Hadi bu akşam 20.30’da. Hadi ipucu sorusunun cevabını bilenler rakiplerine fark atıyor. Soru şöyle yayınlandı: “İpucumuz İstanbul’un en köklü ilçelerinden birinden geliyor sevgili hadiciler. Güneybatısında Beyoğlu, Kuzey’inde Sarıyer ilçesiyle komşu olan aynı zamanda Barbaros Hayreddin Paşa’nın türbesi bulunan İstanbul ilçesi hangisidir biliyor muyuz?”

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA’NIN TÜRBESİ BULUNAN İSTANBUL İLÇESİ HANGİSİDİR?

CEVAP: BEŞİKTAŞ

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?

Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli – 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir “Türk Gölü” olarak anıldı.[kaynak belirtilmeli] Osmanlı’nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire’ye nizam verdi.

Hayreddin Paşa’nın asıl adı Hızır Reis’ti. Ona, “dinin hayırlısı” anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi.[3] Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis’e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis’in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.