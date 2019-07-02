Barış Pehlivan, FETÖ elebaşına hakaret ettiği için ceza aldı!

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a, Odatv'de yayınlanan ve FETÖ lideri Fetullah Gülen haberlerinin altında yer alan ve hakaret içerdiği iddia edilen yorumların kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararına uymadığı gerekçesi 2012 yılında 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu kararın hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. Kararda, Pehlivan'ın 5 yıl içerisinde bilerek suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağı belirtildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARETTEN CEZA ALDI HÜKM AÇIKLANDI

Barış Pehlivan, 5 yıllık süre içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açıldı ve hapis cezası aldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırılan Pehlivan'ın aldığı bu ceza ertelendi ancak 5 yıllık süre içerisinde yeniden ceza aldığı için yasa gereği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in şikayetçi olduğu davada aldığı 5 ay hapis cezasının hükmünün açıklanması gündeme geldi.

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AVUKAT BERAAT İSTEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen hüküm açıklama duruşmasında Barış Pehlivan katılmadı. Pehlivan'ın avukatı Tugay Topbaş ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Barış Pehlivan hakkında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nin 10 Ocak 2012 tarihli kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini hatırlatarak, Pehlivan'ın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediğini belirterek 5 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

“GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

SÖZCÜ'ye konuşan Barış Pehlivan gazetecilik yapmaya devam edeceğini vurgulayarak “Türkiye'de hukuk sisteminin geldiği noktayı en net gösteren davalardan biriydi bu. Erdoğan'dan ceza alınca Fetullah Gülen'i ‘promosyon' diye verdiler. Hapisler korkutamaz, dün olduğu gibi inadına gazetecilik yapacağım” dedi.