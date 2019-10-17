Barış Pınarı Harekâtı 9. gününde! Bakanlık yeni fotoğraflar paylaştı

Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerinin yok edilmesine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda çatışmalar Resulayn'da yoğunlaştı. Sokakların dar ve tünellerle dolu olması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri adım adım ilerliyor. Kentin merkezinde ve doğusunda bulunan iki mühimmat deposu imha edildi.

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ÇOK SAYIDA TÜNEL BULUNDU

SMO birlikleri kontrolü sağladığı alanlarda, teröristlere ait 60 tünel ele geçirdi. Kent genelinde 300 tünelin bulunduğu, tünellerin uzunluğunun 100 kilometreleri bulduğu öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 6 keskin nişancının sağ olarak ele geçirildiği ileri sürüldü.

YANGINLAR SAATLERCE SÜRDÜ

Dün ve bugün Resulayn'nın farklı bölgelerine topçu birlikleri tarafından atışlar yapıldı. Özellikle kentin doğu kısmında bulunan alanlar peş peşe topçu birlikleri tarafından, fırtına obüsleri ile vuruldu. Topların düştüğü iki farklı noktadan siyah dumanlar yükseldi. Zaman zaman alevler de gözükürken, yangınlar iki saat boyunca sürdü. Kentin iç kısımlarında ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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TEL ABYAD’DA MAYIN VE ROKET DEPOSU BULUNDU

Harekat kapsamında Tel Abyad ilçesinde terörden kurtarılan bölgelerde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK’lılara ait bir mayın deposu bulundu. Depoda mayınlar, çok sayıda el yapımı patlayıcı, el bombası, havan mermileri ile roketler ele geçirildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Dokuz gündür başarıyla süren operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı da arttı. Milli Savunma Bakanlığı, 702 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAKANLIK YENİ GÖRÜNTÜLER YAYIMLADI

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir paylaşım geldi. Bakanlığın internet sitesinde yaptığı paylaşımda operasyona ait yeni görüntüler yer aldı.