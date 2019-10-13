Barış Pınarı Harekâtı beşinci gününde: Sözcü sıcak bölgede

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlere ağır bir darbe daha indirildi. Dün akşam saatlerinde Resulayn’a giren SMO birlikleri terör örgütü PKK YPG ile çatışmaya girdi. Bugün de devam eden çatışmalara TSK da top atışlarıyla destek veriyor. TSK’nın desteğiyle ilerleyen SMO, alanın büyük bir bölümünü teröristlerden arındırdı. Kaçan teröristler ise Ceylanpınar’daki sivil yerleşim yerine girerek taciz ateşine devam ediyor.

TEL ABYAD'I PKK/PYD'DEN ALINDI

Öte yandan Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin sözde asayiş merkezi olan Tel Abyad terörist unsurlardan temizlendi. Suriye Milli Ordusu flaş bir açıklama yaptı. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, “Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı” açıklamasında bulundu.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Suriye’deki PKK/PYD/YPG/IŞİD hedeflerine yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Erdoğan, “Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440’ı öldürülmüş olanlar, bunların 26’sı yaralı ve 24 tane de teslim alınan var. ” dedi.