Barış Pınarı Harekatı böyle yönetiliyor…

Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

FIRAT’IN DOĞUSUNA GİRİLDİ

Son olarak muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı’na destek için Fırat Nehri’nin doğusundaki topraklara girdi. Jetlerimizin de havadan destek verdiği operasyonun planlandığı gibi ilerlediği bildirildi.

HULUSİ AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİNDE

Barış Pınarı Harekatı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi de günün ilk ışıklarına kadar Karargah’taki çalışmalarını sürdürdü.

Bakan Akar ve komutanların harekat merkezindeki çalışmaları sürüyor.