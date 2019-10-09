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Barış Pınarı Harekatı nedir? Suriye sınırı ötesi operasyon başladı!

Türkiye'nin birinci gündem maddesi haline gelen Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör hedeflerini bugün saat 16.00 itibariyle ateş altına aldı. Bu sırada dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Peki Barış Pınarı Harekatı nedir? İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında merak edilen ayrıntılar...

19:06 -
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Barış Pınarı Harekatı nedir? Suriye sınırı ötesi operasyon başladı!

Türkiye ve ABD arasında ilişkilerin bir kez daha gerilmesine neden olan Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekatın amacı Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarını ortadan kaldırıp ve güvenli bir bölge haline getirilmesi. Uzun süredir askeri yığınağın yapıldığı ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Milli Ordu unsurlarının da sevk edildiği sınır hattındaki birlikler, saat 16.00’da belirlenen terör hedeflerini obüs ve tanklar ile ateş altına aldı. Fırat’ın doğusundaki Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki bölgelerde belirlenen terör unsurlarına hedefler birbiri ardına kara destek vasıtaları ile ateş altına alındı.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Adana’daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı. Fotoğraf: AA

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya çıkmıştı.

Erdoğan konuşmasında “Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın, “Barış Pınarları” ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan’ın “Barış Pınarları”nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

FIRAT’IN DOĞUSU NERESİ?

Fırat Nehri’nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep’in Ayn El Arab, Rakka’nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke’nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor’un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

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