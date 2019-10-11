Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde: Sözcü sıcak bölgede

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK’ye ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastikler yüzünden gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

SMO ASKERLERİ ÇATIŞIYOR

Operasyonun üçüncü gününde Tel Abyad kentinin etrafında çatışmalar sürüyor. Terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Mehmetçik'le birlikte omuz omuza çarpışan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Tel Abyad'ın çevresinde teröristlerle mücadele ediyor.

RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan obüs atışlarıyla vurulan Resulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

342 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekâtı’nda gelinen son duruma ilişkin komuta kademesi ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.