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Barış Pınarı Harekâtında 6’ncı gün

9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı 6'ncı gününe girdi. Harekât kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi. Kent merkezi temizlenen Tel Abyad'da TSK destekli SMO askerlerinin ilerleyişi sürüyor. Akçakale'de de vatandaşlar Mehmetçiğe Türk Bayrakları ile destek veriyor.

10:24 -
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Barış Pınarı Harekâtında 6’ncı gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’ı terörden temizlemişti.

Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale’ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi.

Sözcü muhabiri Tugay Saday, sıcak bölgede gelişmeleri takip ediyor.

Kentte yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birliklerinin, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı.

FOTO:AA – SMO askerleri Tel Abyad’ın merkezinde kontrolü tamamen ele geçirdi.

Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı görüldü.

FOTO:SÖZCÜ

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Tel Abyad’ın hemen karşısındaki Akçakale’de de vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile operasyona destek oluyor.

IŞİD PKK Sözcü Suriye Terör TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye WhatsApp
Son güncelleme: 10:28 14.10.2019
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