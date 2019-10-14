Barış Pınarı Harekâtında 6’ncı gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’ı terörden temizlemişti.

Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale’ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi.

Kentte yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birliklerinin, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı.

Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı görüldü.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Tel Abyad’ın hemen karşısındaki Akçakale’de de vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile operasyona destek oluyor.