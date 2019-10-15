Barış Pınarı Harekâtı’nda 7. gün

Suriye iç savaşının ardından Fırat´ın doğusundaki bölgeler terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü işgal ettiği alanlardaki Arap ve Türkmen nüfusu göçe zorlayıp, boşalan alanlara da Kürt kökenli Suriyelileri yerleştirdi.

Türkiye´ye yönelik saldırılar düzenleyip, sınır güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütünün yapılan çağrılara karşın silah bırakıp işgal ettiği alanlardan çıkmaması üzerine Fırat´ın doğusuna askeri harekat düzenleneceği mesajı verildi.

ABD ve diğer ülkelerin geciktirmesi nedeniyle ertelenen harekat geçen 9 Ekim günü saat 16.00´da başlatıldı. Barış Pınarı ismi verilen harekat kapsamında uçak ve topçu birlikleri Tel Abyad ile Resulayn bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına alındı.

Gece saatlerinde ise karadan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri giriş yaparak teröristlerle sıcak çatışmaya girdi. TSK ve SMO unsurları teröristleri etkisiz hale getirerek köyleri bir bir özgürleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7’inci gününde, gözler Fırat’ın batısındaki Münbiç’e çevrildi. Resulayn’da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç’te.

İşte operasyonun yedinci gününden dakika dakika gelişmeler:

07:45 Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595’e yükseldi…

07:30 Millî Savunma Bakanlığı operasyonda son durumu değerlendiren bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu.”

02:15 Türkiye'ye karşı yaptırımlarla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan da bir açıklama geldi. Pompeo, ”Başkan'ın açıkça ortaya koyduğu gibi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki adımları IŞİD'le mücadeleye ciddi ölçüde zarar veriyor ve tüm bölgenin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye'nin operasyonu devam ederse, giderek etkisin arttıran ve ürkütücü bir insani krizi tırmandıracak ve potansiyel anlamda felaket sonuçlar yaratacak” ifadelerini kullandı.

01:41 ABD, Türkiye’den 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, duyurusunu yaklaşık 3 saat önce yaptığı, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı, ABD’de varlıkları donduruldu ve bu bakanlarla ABD’nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirildi.

Yaptırım listesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da kurumsal olarak dahil edilirken; Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin atılan adımın Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını engellememesi için bazı lisansları işleme koyabileceği belirtildi. Yaptırım kararnamesiyle eş zamanlı çıkarılan üç genel lisansla ABD hükümetinin resmi işlerinin çalışanlar ya da taşeronlar tarafından yürütülmesi, süregelen operasyonların ve işlemlerin sonlandırılması için 30 günlük bir pencere tanınması ve Birleşmiş Milletler’in bakanlıklara uygulanan yaptırımlardan muaf tutulması da garanti altına alındı.

23:50 ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye’ye karşı önlem almaları için diğer NATO müttefiklerine baskı uygulayacağım” dedi.