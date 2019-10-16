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Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu.

07:29 -
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Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu
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