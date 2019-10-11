Barış Pınarı Harekatı’nda son durum… Sözcü sınırdan bildiriyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve SMO unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO ASKERLERİ ÇATIŞIYOR

Operasyonun üçüncü gününde Tel Abyad kentinin etrafında çatışlamalar sürüyor. Terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Mehmetçik’le birlikte omuz omuza çarpışan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Tel Abyad’ın çevresinde teröristlerle mücadele ediyor.

TERÖRİSTLER KILIK DEĞİŞTİRDİ!

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tel Abyad’ın doğusunda Dedat köyündeki teröristler, SMO savaşçılarının bölgeye yaklaşması üzerine, askeri muhaliflerin kılığına girdi. Kendilerini SMO savaşçısı gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK’lı teröristler, köyde bu şekilde gizlendi.

TSK ile ortak hareket eden SMO savaşçılarının köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG/PKK’nın bölgeden çekildiğini aktardı. Bunun üzerine, köyde gizlenen YPG/PKK’lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü.

4 SMO SAVAŞÇISI ŞEHİT OLDU

Çatışmalar sonucu 4 SMO savaşçısı şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı. Olayın ardından askeri muhalifler köyden çekildi. Daha sonra muhalifler yeniden gelerek, köyü teröristlerden kurtardı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Dedat köyü dün terörden arındırılan 11 köy içerisinde yer alıyor.

RESULAYN’DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan obüs atışlarıyla vurulan Resulayn’daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar’dan duyuluyor.

Sınır hattına gönderilen tankların sevkiyatı da devam etti.

277 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Üçüncü gününe girilen Barış Pınarı Harekâtı’nda gece boyunca 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

(Sözcü,AA)