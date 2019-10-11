Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Barış Pınarı Harekatı’nda bir acı haber daha!

Suriye'nin Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit oldu. Harekatın üçüncü gününde şehit asker sayısı ikiye çıktı. Mermer'in şehit olduğu günün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ / Konya
14:02 -
Haberler Gündem
Barış Pınarı Harekatı’nda bir acı haber daha!

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu bir askerimiz daha şehit düştü.

Konya Valiliğinden “Milletimizin başı sağ olsun” başlığıyla yayımlanan mesajda  “Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus MERMER şehit olmuştur. Şehidimizin cenaze töreni, ayrıca bildirilecektir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI İKİYE ÇIKTI

Dün de Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit düşmüştü. Harekatın üçüncü gününde şehit olan asker sayısı ikiye çıktı. Öte yandan Yunus Mermer’in şehit olduğu gün doğum günü olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERBakan Akar: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdükBakan Akar: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük
asker Haber Konya PKK şehit Suriye Yunus
Son güncelleme: 14:33 11.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more