Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili terör propagandasına gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medyadan karalayan ve terör propagandası yapanlara bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Sosyal medyadan belirlenen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi.