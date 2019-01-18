CHP vekillerden Sözcü’ye destek: Bu dava bir komedi

Yayın hayatına başladığı günden bu yana haberleriyle FETÖ'nün iç yüzünü en net olarak ortaya koyan tek gazete olan Sözcü'ye kumpas davası başladı. Duruşmayla çok sayıda CHP'li vekil de destek için geldi. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, "Türkiye'nin tanımış Atatürkçü, demokrat, yurtsever ve Cumhuriyet'e yürekten bağlı yazarlarını bugün kanlı terör örgütü FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme iddiasıyla yargılanacak olması hakikaten bir komedi" dedi.

Duruşmaya; Sözcü'ye destek vermek için CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer, Gürsel Tekin gibi çok sayıda isim de katılıyor.

‘BU DAVA BİR KOMEDİ’



İddianameyi değerlendiren CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “Türkiye’nin tanımış Atatürkçü, demokrat, yurtsever ve Cumhuriyet’e yürekten bağlı yazarlarını bugün kanlı terör örgütü FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme iddiasıyla yargılanacak olması hakikaten bir komedi. ‘Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin ve Yücel Arı’nın FETÖ ile uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığına tüm gazeteciler olarak şahidiz. Sadece gazetecilik yapmak için, halkın bilgi edinmesi hakkını kullanan arkadaşlarımızın bu davadan bir an önce berat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu davanın hukuki hiçbir yanı olmadığı ortada. SÖZCÜ’ye FETÖ çamuru hiçbir şekilde bulaşmadı, bundan sonra da buluşamayacaktır. Yargının bu yanlışı biran önce düzelteceğini umuyoruz” dedi.

‘SÖZCÜ YALNIZ DEĞİLDİR’

‘Ne yazık ki Türkiye’de elektrikler kesik her yer karanlık. Bu karanlığı aydınlatacak bir elinin parmak sayı kadar gazeteler ve televizyonlar var. Onlara da nefes aldırmıyorlar’ diyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘Sözcü yalnız değildir, Sözcü’nün milyonlarca okuru, milyonlarca destekçisi vardır’ dedi.

‘BU DAVA HALKIN HABER ALMA HAKKININ YARGILANMASIDIR’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘Sözcü gazetesi ve yazarlarına yönelik bu dava, gazeteciliğin halkın haber alma hakkının yargılanmasıdır. İddianame ortaya koymuştur ki hükümetin çizdiği sınır dışında gazetecilik yapmak yargılanma, sanık olma ve mahkum olmanın tek sebebi haline gelmiştir ‘diye konuştu.