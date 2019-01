Barış Yarkadaş, Sözcü’ye kurulan kumpasla ilgili konuştu

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Sözcü'ye yönelik kumpas davalarıyla ilgili, "Sözcü Gazetesi, AKP ve FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını yaptığında karşısında dimdik duran bir gazeteydi. Şimdi siz bu gazeteyi FETÖ'yle yan yana getirerek yargıyı da aşağıya çekiyorsunuz" dedi.

Sözcü’ye yönelik kumpas davasında destek olmak için Çağlayan Adliyesi’ne gelen eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, burada açıklamalarda bulundu.

Sözcü’ye atılan çamurun bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade eden Yarkadaş, “Necati Doğru’nun, Metin Yılmaz’ın, Yücel Arı’nın, Emin Çölaşan’ın, Mustafa Çetin’in ve Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın terör örgütü FETÖ’yle uzaktan yakından ilişkisi olmadı, olamaz, olması da mümkün değil. Sözcü Gazetesi, AKP ve FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını yaptığında karşısında dimdik duran bir gazeteydi. Şimdi siz bu gazeteyi FETÖ’yle yan yana getirerek yargıyı da aşağıya çekiyorsunuz. Bir an önce bu davanın sonuçlandırılması ve çamurun Sözcü’nün üzerinden bir an önce temizlenmesi gerekir” dedi.