Barışmak istemeyen eski nişanlısına dehşeti yaşattı!

Olay 7 Temmuz tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Berkan D., eski nişanlısı H.E.K. ile konuşmak için Fuar Alanı bölgesinde buluştu. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca, Berkan D. H.E.K.’yi zorla LP 605 plakalı aracına bindirdi.

H.E.K.’yi, “Başkasıyla birlikte olma diye seni öldüreceğim” diye tehdit ettiği iddia edilen Berkan D., Dikmen bölgesine doğru hareket etti. Berkan D., H.E.K.’yi araç içinde darbetmeye de başladı. Aracın yavaşladığı bir anda H.E.K. araçtan kendini dışarı atıp, kaçmaya başladı.

Aracını durduran Berkan D. de H.E.K.’nin peşinden koşarak, eski nişanlısının üzerindeki giysileri yırttı. Berkan D., genç kızı o halde bırakıp, kaçtı.

H.E.K., otostop yaparak bölgedeki Boğazköy Karakolu’na kadar gidip, burada polise sığındı. Şikayet üzerine Berkan D. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

‘İSTEMEDEN VURDUM’

Berkan D. dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları dinleyen Berkan D., “Öncelikle ben oraya barışmak için gitmedim. Beni özlediğini söylediği için gittim. Araçta bana yaptığı hakaretler sonucunda da istemeden kendisine vurdum” dedi.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının, davaları görüşülünceye değin 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesine karar verdi.

DHA