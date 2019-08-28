Barolar avukata şiddete dur dedi

Antalya'da park halindeki aracının içinde telefonla konuştuğu sırada polis memurları tarafından darp edilen Avukat Ahmed Buğra Çelik'e meslektaşları sahip çıktı. Antalya Barosu Başkanı Avukat Polat Balkan, avukatlara yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Antalya'da görev yapan meslektaşımız Av. Ahmed Buğra Çelik Çarşamba gece 00:45 sularında evinin kapısının önünde görevinin temelini oluşturan kanunlara bağlılığı unutmuş, suçu önlemeyi değil suç işlemeyi amaç edinen üç polis memuru tarafından hakaret ve tehdide maruz kalmış, darp edilmiştir. Esasen tutanaklara yansıyan olay değerlendirildiğinde söz konusu eylemlerin işkence suçunu ortaya çıkardığı görülmektedir” diye konuştu.

“VATANDAŞIN SAVUNMA HAKKINA YAPILMIŞTIR”

Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'da, yapılan saldırıyı kınayarak, polislerin saldırı sırasında Avukat Ahmed Buğra Çelik'e “Nerede kaldı senin avukatlık” ifadesini kullandıklarını iddia etti. Sağkan “Bu olay, mesleki varlık sebebini reddeden, halk sağlığı için tehlike arz eden bir takım devlet memurlarının silah taşıma yetkisi ile donatıldığının göstergesidir. Ankara Barosu olarak avukat Çelik'e yönelik saldırının hukuk sürecinin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.