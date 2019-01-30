Barolardan ortak ses: Erken yaşta evlilik affına hayır

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Aydın, Batman, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Muş, Şırnak, Van baroları “Çocuk istismarını meşrulaştıran, düzenleme” ye karşı eş zamanlı açıklama yaptı.

“GÜNDEME TAŞINMAK İSTENMEKTEDİR”

Kamuoyunda ‘evlilik affı' olarak bilinen tasarının yeniden Türkiye'nin gündemine taşınmak istendiğini vurgulanan açıklamada, “Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi; çocuğu her tür suiistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak ve attığı her adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. Bu yolda temel rehber Evrensel hukuk normları ve uluslararası sözleşmelerdir” denildi.

“HUKUK DIŞIDIR VE KABUL EDİLEMEZ”

Açıklama, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren ‘evlilik affı'na ilişkin düzenleme çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi; “İstismarı bir kere affetmek; tekrarlarına sebep olacak, istisna olduğu iddia edilen düzenleme asıl hale gelecek, henüz 12 yaşındaki oyun çağı çocuklarının kendi çocuklarına bakmak zorunda kalmalarına yol açacaktır. Ülkemizdeki tüm çocukların hayatlarından sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket ederek, yitip giden sağlıksız nesiller yetişmesine, çocuklarımızın hayatlarının çalınmasına engel olmak hepimizin görevidir.”

HASSASİYETİMİZİ KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUZ

Sorumlu bir hukuk politikası izlenmesi gereğini önemle vurguluyoruz denilen açıklamada “Çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, çocuk istismarı suçunu meşru hale getiren evlilik affı gibi hukuk dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal kaldırılmalıdır” düşüncesine yer verildi.