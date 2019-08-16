Barolardan Yargıtay’a ‘Külliye’ tepkisi: Biz bu oyunda yokuz siz de olmayın

İstanbul Barosu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Yeni Adli Yıl Açılış Töreni'ne ilişkin Yargıtay'ın davetini geri çevirdi. Yargıtay Başkanlığı'na hitaben yazılan metinde “Yargıtay Başkanlığının adli yıl açılış töreni davetine cevabımızdır: Bu fikre ortak olmayacağız.” ifadelerine yer verildi. Metinde ayrıca “Bu toplantını Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve asalet asına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olmayacaktır.” denildi.

“BİZ BU OYUNDA YOKUZ SİZ DE OLMAYIN”

Öte yandan İzmir Barosu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Adli Yıl açılış töreni için Yargıtay Başkanlığı'nın davetini geri çevirmişti. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel imzasıyla Yargıtay Başkanlığı'na hitaben yazılan yanıtta davete teşekkür edildi ve avukatların dinleyici olarak törene çağrılması “naiflik” olarak nitelendi.

Yazılı yanıtta, “Anlaşılan o ki halkından kopuk bir yargı sisteminin mimarlarının, vatandaşın adalete erişimini zorlaştıranların, hiçbir canlıya yaşama imkanı tanımayanların, hakimlik ve savcılık teminatını yok sayanların, hayalleri avukatsız bir yargı olanların salonlarında adli yılı açmak, 2019 yılında da sizlere nasip olacak. Siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin. Çünkü yapacağınız konuşmada muhtemelen, yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsedeceksiniz. Hak mücadelesi veren binlerce kişinin cezaevlerinde olduğunu bilmenize rağmen, kişi özgürlüğü ve güvenliğinden, ifade özgürlüğünden, adil yargılanma hakkından, basın hürriyetinden dem vuracaksınız. Kimseden emir ve talimat almadığınızı, hukuktan üstün hiçbir şey tanımadığınızı, üstünlerin hukukunu reddettiğinizi, üstüne basa basa tekrarlayacaksınız” denildi.

İzmir Barosu, son olarak, “Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi' temenni ederiz” diyerek, sözlerini noktaladı.