Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Tarabya’da Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler önce savcılığa çıkarıldı. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin “hırsızlık” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi. DHA

