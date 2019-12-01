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Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17:46 -
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Tarabya’da  Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler önce savcılığa çıkarıldı. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin “hırsızlık” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi. DHA

istanbul mahkeme
Son güncelleme: 17:59 01.12.2019
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