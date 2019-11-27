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Bartholomeos’un evine giren hırsızlar yakalandı!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un özel güvenlikle korunan evine giren 4 hırsız polisle aralarında çıkan çatışmanın ardından gözaltına alındı.

Tugay SADAY
22:02 -
Haberler Gündem
Bartholomeos’un evine giren hırsızlar yakalandı!

Geçtiğimiz cumartesi günü Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine maskeli 4 hırsız girmişti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis şüphelileri takibe aldı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Sürdürülen takipler sonucu Maltepe'de bir adrese girmeye çalışan şüphelileri fark eden polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına şüpheliler kaçmaya başladı. Polis aracına çarpan 3 şüpheli yaralı halde gözaltına alınırken, bir şüpheli ise kaçmaya başladı. Kaçan bir şüpheli de bir süre sonra bacağından vurularak gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumartesi Polis
Son güncelleme: 22:04 27.11.2019
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