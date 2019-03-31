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Bartın seçim sonuçları! Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları belli oldu. AK Parti'nin Yusuf Ziya Aldatmaz, MHP'nin Cemal Akın CHP'nin Mehmet Arslan ve SP'nin Muhammed Emin Titiz'le girdiği yerel seçim yarışının kesin olmayan sonucuna ilişkin ilk haberler geldi. Son yapılan seçimde yüzde 45,9’luk oy oranı ile Bartın Belediye Başkanlığı’na seçilen MHP adayı Cemal Akın yeniden aynı koltuğa oturdu. İşte Bartın oy oranları ve seçim sonuçları...

23:12 -
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Bartın seçim sonuçları! Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Bartın’da 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri geldi. Bartın yerel seçim sonuçlarının sonuçları belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Yusuf Ziya Aldatmaz, MHP mevcut başkan Cemal Akın, CHP Mehmet Arslan, DSP Nilüfer Akbal ve SP ise Muhammed Emin Titiz ile seçime girdi. 2014 seçimlerinde toplam 38 bin 234 vatandaşın oy kullandığı Bartın'da oyların yüzde 45,9'unu alan MHP adayı Cemal Akın yeniden belediye başkanı seçildi. İşte Bartın oy oranları ve seçim sonuçları…

Bartın İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Cemal Akın MHP MHP 14.039 % 36,22
Yusuf Ziya Aldatmaz AK Parti AK Parti 13.824 % 35,67
Mehmet Arslan CHP CHP 9.975 % 25,74
Saadet Partisi Saadet Partisi 600 % 1,55
Diğer Diğer 158 % 0,41
DSP DSP 51 % 0,13
BTP BTP 35 % 0,09
DP DP 33 % 0,09
TKP TKP 32 % 0,08
SONER ÇETİN SONER ÇETİN 13 % 0,03
Bartın İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 43.800%48,19
MHP MHP 19.249%21,18
CHP CHP 18.221%20,05
İyi Parti İyi Parti 4.699%5,17
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.058%3,36
Diğer Diğer 542%0,60
BBP BBP 484%0,53
DP DP 368%0,40
Vatan Partisi Vatan Partisi 242%0,27
BTP BTP 219%0,24

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