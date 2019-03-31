Bartın seçim sonuçları! Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Bartın’da 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri geldi. Bartın yerel seçim sonuçlarının sonuçları belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Yusuf Ziya Aldatmaz, MHP mevcut başkan Cemal Akın, CHP Mehmet Arslan, DSP Nilüfer Akbal ve SP ise Muhammed Emin Titiz ile seçime girdi. 2014 seçimlerinde toplam 38 bin 234 vatandaşın oy kullandığı Bartın'da oyların yüzde 45,9'unu alan MHP adayı Cemal Akın yeniden belediye başkanı seçildi. İşte Bartın oy oranları ve seçim sonuçları…

Bartın İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 43.800 %48,19 19.249 %21,18 18.221 %20,05 4.699 %5,17 3.058 %3,36 542 %0,60 484 %0,53 368 %0,40 242 %0,27 219 %0,24