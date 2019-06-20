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Bartın’da sel felaketi! Biri çocuk 2 kişi kayıp

Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 11 yaşında bir çocuk ile 70 yaşındaki kayıp bir yaşlı adamı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

18:28 -
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Bartın’da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün’ün ardından Emirler Mahallesi’nde de İbrahim Çeliktaş (70) sel sularına kapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, “Çeliktaş’ın bahçede sel sularını çevirmeye çalışırken suya kapıldığını öğrendik ” dedi. Oğlunu kaybeden Ali Akgün ise, “Evimizin önünden köprü geçiyor. Annesi Gülümser elinden tutuyormuş. Köprüde sel suları yükselince elinden kayıp gitmiş” dedi.

BÖLGEYE 8 DALGIÇ GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından oğlunu kaybeden Gülümser Akgün de sağlık ocağında tedavi altına alındı. Kayıp sayısının artmasıyla birlikte Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan bölgeye 8 dalgıç gönderildi. Kayıpları arama çalışmaları sürdürülüyor. DHA

Son güncelleme: android-time 18:37 20.06.2019
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