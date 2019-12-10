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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Bakanlığa tahsis edildi

Mülkiyeti İBB’ye ait olan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun tahsis işlemi tamamlandı. 31 kiralık dükkân hariç olmak üzere stadyum, 25 yıllığına bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edildi. Stadyumun İBB’ye maliyetinin yıllık ortalama 12 milyon TL civarında olduğu ortaya çıkmıştı.

Özlem GÜVEMLİ
11:05 -
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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Bakanlığa tahsis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı oturumları sırasında gündeme gelen Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun tahsis işlemi, 9 Aralık tarihinde karara bağlandı.

Yaklaşık 127 dönümlük alana sahip Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve üzerindeki tesisler 25 yıl süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bedelsiz tahsis edildi.

Stadyumdaki 31 dükkan tahsise dahil edilmedi, İBB'nin işletmesine bırakıldı. Tahsis kararı oy birliği ile alındı.

Bir stadyum, 3 antrenman sahası, bir sosyal tesis binası, 31 dükkan ile açık ve kapalı otoparklardan oluşan stadyum daha önce İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis edilmişti ve maç başı kiralama yöntemi ile İBB Meclisi 1. Başkanvekili AKP'li Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığını yaptığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından kullanılıyordu.

İMAMOĞLU BAŞARILAR DİLEDİ

Tahsis kararı sonrası meclis oturumunu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili konuşarak “Türk futbolunun başarılı kulüplerinden Başakşehir Spor'a başarılar diliyoruz. Başakşehir Spor'un kullanımında olan stadyum ve çevresinin geliştirilmesi ile ilgili bakanlıkla sürecin daha olgun yürütülmesine dönük kulüple yaptığımız istişareleri ve meclis üyelerinin kendi aralarındaki istişareleri birleştirerek bu stadyumun Spor Bakanlığı'na tahsisi kurumumuzca da doğru ve uygun bulunmuştur. Başakşehir Spor'a hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılar dileriz” dedi.

GÜMÜŞDAĞ TEŞEKKÜR ETTİ

Mecliste bulunan İBB Meclisi 1. Başkanvekili ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da “İfadeleriniz için teşekkür ediyorum. İBB Meclisi'nde bulunduğum dönemden bu yana parti ayırmaksızın özellikle kulüplere gerek Beşiktaş gerek Galatasaray gerek Fenerbahçe, Trabzon olsun bu konularda her zaman oy birliği ile kararlar alınmıştır. Başakşehir için de böyle bir karar alındı. Öncü oldunuz, size ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tahsis edilen stadyumdan İBB'nin yıllık ortalama 610 bin TL gelir elde ederken, yıllık yaklaşık 12 milyon liralık masraf yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Son güncelleme: 11:26 10.12.2019
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