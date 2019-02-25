Başakşehir’deki Şelale Park için sevindiren karar

Başakşehir Belediyesi'nin bölge halkının itirazlarına rağmen yıllardır adım adım imara açtığı ‘gölet alanı’ içinde bulunan Şelale Park'ın bir kısmı 2012 yılında, belediye tarafından bir firmaya kiralandı. Park içinde yapı yoğunluğu sınırının aşıldığı gerekçesiyle CHP'li Özgür Karabat, Serdar Bayraktar, Abdulhadi Akmugan, Ayhan Geygel ve Kazım Özeren tarafından hukuki mücadele başlatılmıştı. Dava sonucunda Başakşehir'in en önemli yeşil alanı talan edilmekten kurtuldu ve 2014 yılında inşaat ruhsatı iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi tarafından onanan karara Başakşehir Belediyesi itiraz ederek “Karar Düzeltme” tabelinde bulundu. Talep 10 Ocak 2019 tarihinde karara bağlandı ve mahkeme karar düzeltme talebinin reddine karar verdi.

“RANT DEĞİL YAŞAM ALANI”

Kararı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Yıllardır sürdürdüğümüz çevre ve hukuk mücadelesi bir kez daha yargı makamlarınca haklı bulunmuştur. Gölet bölgesi, belediyenin rant alanı değil, tüm Başakşehirlilerin ve İstanbulluların yaşam alanı olarak tescil edilmiştir. Başakşehir belediyesi mahkeme kararının gereğini yapmak zorundadır” dedi.