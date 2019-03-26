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Başkanın haberi yok! Meğer yol yokmuş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün, seçim çalışması için gittiği köy ziyaretinde zor anlar yaşadı. Ergün, şehir merkeziyle bağlantı yolunun asfaltlanmadığından habersiz başkan, 'Bu 21 kilometre, yapıldı mı bu yol' diye sorunca vatandaşlardan bir ağızdan 'hayır' yanıtını aldı ve suçu kendisine bilgi verenlere atmaya çalıştı. Vatandaşların 'yol yok arabayla gez' sözleri üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Veli TOPRAK
13:31 -
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Başkanın haberi yok! Meğer yol yokmuş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün, seçim çalışması için gittiği köy ziyaretinde zor anlar yaşadı. Köyün şehir merkeziyle bağlantı yolunun asfaltlandığını zanneden Ergün, köy halkına, “Bu 21 kilometre, yapıldı mı bu yol?” diye sordu. Vatandaşın ‘Hayır’ cevabına şaşıran Ergün, önce ‘Hiç yapılmadı ha?’ diye kendi kendine konuştu sonra da “Bu kağıdı bana veren hesabını versin bakayım ” diyerek bürokratlarına kızdı.

Köylüler ile MHP'li başkan arasındaki o diyalog:

Cengiz Ergün: Bu 21 kilometre, yapıldı mı bu yol?

Vatandaş: Hayır…

Cengiz Ergün: Hiç yapılmadı ha?

Vatandaş: Yapılmadı, yapılmadı… Büyük başkan nerede…

Cengiz Ergün: Bu kağıdı bana veren hesabını versin bakayım. Yılmaz bey, nerede? Bu söylediğim yollar yapılmadı mı? Buna rapor yazıyorsunuz buraya. Başıbüyük, Balıbey, Çarıkbağlı, Taşkurak mahalleri arasında 21 km, ikinci kat asfalt çalışması yapıldı…

Vatandaş: Yok, hayır, hayır… Gez arabayla gez. Bu adam söz verdi, namus sözü verdi.

Ergün: Şimdi bu geldiğimiz yoldan mı bahsediyorsunuz? Peki bu yol sathi kaplama yapılmadı mı?

Vatandaş: Hayır.

Ergün: Beni gelirken mıcırlı idi..

Vatandaş: Senin geldiğin yol başka, o Serinyayla…

Ergün: Bazıları yapıldı diyor, kimileri yapılmadı diyor. Ben de anlamadım yani.

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Son güncelleme: android-time 13:37 26.03.2019
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