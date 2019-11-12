Başbuğ: 1974 öncesini ne çabuk unuttunuz

BAŞBAKAN TATAR: ET İLE TIRNAK GİBİYİZ

Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını KKTC Başbakanı Ersin Tatar yaptı. Tatar, KKTC'nin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağını ifade etti. Tatar, “Türkiye ve Kıbrıs halkı her anlamda ortak mücadele içindedir. Bizi hiçbir güç ayıramaz. Biz et ile tırnak gibiyiz” dedi.

“1974'TEN ÖNCESİNİ NE ÇABUK UNUTTUNUZ”

Başbuğ, Atatürk ve devrimleri hakkındaki bilgilerini paylaştıktan sonra, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan söz etti. KKTC'de geçmişini unutanlara sitem eden Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ada'ya barış ve huzur getirdiğini belirtti. Başbuğ, “1974'ten sonra Kıbrıs'taki Türkler'den hayatını kaybeden oldu mu? Güvende misiniz? Huzur içinde misiniz? Bunun başlangıcı nedir? 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'dır. İsmi de çok doğrudur, sonuçları da iki kere ikinin dört ettiği gibi çok açıktır. 1974'ten öncesini ne çabuk unutuyoruz? 63'ler, 64'ler, daha ne olaylar yaşandı burada” dedi.

“ÇOCUKLARA VATAN VE MİLLET SEVGİSİNİ ÖĞRETECEKSİNİZ”

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir isteği olduğunu söyleyen Başbuğ, “Öğrencilere vatan ve millet sevgisini öğreteceksiniz. Bu memleket bugünlere nasıl geldi? Gençler, çocuklar bilmez çünkü. Bunu da sloganlarla değil, temel noktalardan başlayarak anlatmanız lazım. Çok güzel bir söz var, bunu da Atatürk kullanıyor, diyor ki; ‘Her şey senin için değil, her şey herkes için” diye konuştu.

“ADA'DA TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI VAZGEÇİLMEZDİR”

Günümüzde Kıbrıs’ın çevresindeki doğalgaz kaynaklarının paylaşımını nedeniyle başgösteren ihtilafların KKTC’nin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başbuğ, Ada’daki Türk askeri varlığının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

“KKTC KURULDU, PKK TERÖRÜ BAŞLADI”

Uğur Dündar da 15 Kasım'ın KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, panele katılan izleyicilere “KKTC’nin 1983 yılında kurulmasından sadece bir yıl sonra, yani 1984’de, PKK Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla terör eylemlerine başladı. Bu örtüşme size de manidar gelmiyor mu” diye sordu.

“DOĞU AKDENİZ HESAPLARI NEDENİYLE ORDUMUZA KUMPAS KURULDU”

Sonra sözü, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtsever, pırıltılı kadrolarını hedef alan kumpas davalarına ve o süreçteki cadı avına getiren Dündar şöyle konuştu: “Türkiye’mizde petrol fışkırmıyor. Yani petrol ve doğalgaz zengini bir ülke değiliz. Üretimde yüksek teknolojiye geçemediğimiz için ihracat rakamlarımız belirli bir düzeyi aşamıyor. Turizmde gereken hamleyi yapamıyoruz. Bilimde maalesef küme değil, kümeler düştük. Peki geriye ne kalıyor? Coğrafyasının en büyük caydırıcı gücüne sahip Türk Silahlı Kuvvetleri… İşte TSK’ya karşı okyanus ötesindeki laboratuvarlarda en ince ayrıntısına kadar kurgulanan kumpaslar, Türkiye’deki hain taşeronlar eliyle, bu nedenle devreye sokuldu. Doğu Akdeniz’de rakipsiz donanmasıyla bayrağımızı dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri, tam da bu nedenle Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş gibi kumpas davalarının hedefi oldu. Bugün Kıbrıs çevresindeki küresel kuşatma ve Türkiye’ye karşı küstahça dillendirilen tehditler belirttiğim bu gerçeği apaçık gözler önüne sermiyor mu?”

“İYİ Kİ BARIŞ HAREKATI YAPILMIŞ”

Dündar, “İyi ki merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan Barış Harekatı’nı yapmışlar, iyi ki KKTC kurulmuş ve iyi ki Başbakan Ersin Tatar’ın da güçlü biçimde sahiplendiği Mehmetçik orada konuşlanmış. Yoksa her şey emperyalistlerin istediği doğrultuda gelişecek ve koskoca Türkiye, Anadolu Yarımadası’na hapsedilmiş olacaktı!..

BAŞBAKAN PLAKET TAKDİM ETTİ

Yavru Vatan'daki soydaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği panelin ardından, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbuğ ve Dündar'a teşekkür plaketi verdi.