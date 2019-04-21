Başdanışmanı saldırıyı anları anlattı: İyi ki boyum uzundu Genel başkanımız o sayede az darbe aldı

Saldırıya ilişkin ilk işaretlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyundan önce cenaze alanına gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik gerçekleştiğini söyleyen Demir, “ardından biz geldiğimizde önce yuhalamalar başladı. ‘Bay Kemal ne işin var burada' diye seslenenler oldu. Cenaze için saf tuttuğumuzda sözlü saldırılar arttı. O kadar ki, İmam provokasyonu engellemek için hızlıca namaza geçti. Namaz sonrasında ise fiili saldırı gerçekleşti” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun biraz ilerde duran aracına da saldırı olduğunu, bu nedenle araca ulaşamadıklarını anlatan Demir, Saldırı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tepki olarak gözlüğünü çıkardığını ve eline aldığını anlattı. Deniz Demir, “gözlüğü Sayın Genel Başkanın elinden aldım. Gövdemle ona siper olmaya çalıştım. İyi ki boyum uzundu da biraz koruyabildim. Ama sadece yumruklar değil, tekmeler de her taraftan geliyordu” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinin hemen önlem aldığını, Koruma Müdürünün kendilerini yakınlardaki bir eve soktuğunu kaydeden Demir, “Emniyet mensupları biz eve girdikten sonra önlem aldılar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ancak ortalık sakinleştikten sonra eve geldi. Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini iletti” dedi.

ZIRHI ARAÇLA ÇIKTI

Demir, Kılıçdaroğlu'nun aracının da hasar görmesi nedeniyle kendisini sığınılan evden zırhlı araçlarla çıkardıklarını, yanında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın olduğunu anlattı. köy çıkışında Kılıçdaroğlu'nun zırhlı araçtan indirilerek, Ankara'dan saldırıyı duyup gelenlerin oluşturduğu konvoyla Genel Merkeze getirildiği de belirtti.

Deniz Demir, olayı anlatırken bir kaç kez “çok büyük tehlike atlattık” ifadesini kullandı.